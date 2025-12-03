Miretti un mix tra Pirlo e Iniesta | le reazioni social a Juve-Udinese
La Juve batte 2-0 l’Udinese e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia grazie all’autorete di Palma e al rigore trasformato da Locatelli. I social premiano due protagonisti a sorpresa: Fabio Miretti, schierato titolare da Spalletti a centrocampo, ed Edon Zhegrova, in campo per pochi minuti che però sono bastati per conquistare i tifosi bianconeri. Queste le reazioni social a Juve-Udinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
