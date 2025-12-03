Miretti elogiato dai giornali | Trasmette idee come se fosse la cosa più naturale Voto più che sufficiente per il centrocampista della Juve

Miretti ottiene un 6,5 dalla Gazzetta dello Sport: è l’uomo che trasmette le idee di Spalletti in campo con naturalezza. La sua pagella. La vittoria in Coppa Italia contro l’ Udinese ha confermato il buon momento di forma di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003, schierato da Luciano Spalletti sulla trequarti al fianco di Kenan Yildiz, ha fornito una prestazione solida e intelligente, che gli è valsa la piena sufficienza sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano milanese ha assegnato a Miretti un 6,5, un voto che riassume perfettamente la sua importanza nel sistema di gioco del tecnico di Certaldo: un giocatore che bada al sodo, ma che è essenziale per la trasmissione delle idee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

