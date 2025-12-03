Minorenne fermato con 15mila euro di gioielli

Un giovane truffatore minorenne è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia ferroviaria di Firenze dopo essere stato trovato in possesso di gioielli per un valore complessivo di 15.000 euro, risultati frutto di una sofisticata truffa ai danni di una coppia di cinquantenni.Il ragazzo è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

