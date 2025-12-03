Minorenne con una busta di gioielli da 15mila euro | la scoperta

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minorenne, trovato in possesso di gioielli per il valore di 15mila euro è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia ferroviaria di Firenze per il concorso in truffa. Il ragazzo è stato notato da una pattuglia nella stazione di Santa Maria Novella, da solo, con una pesante busta in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

