Luca Brunese è il nuovo Esperto per la ricerca biomedica del ministero della Salute. A sceglierlo è stato il ministro Orazio Schillaci, che ha firmato la nomina a inizio dicembre. Brunese è stato rettore dell’Università del Molise fino a pochi mesi fa ed è Ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina. Nel decreto, per questo, si sottolinea la sua «alta e comprovata professionalità scientifica», oltre alla «specializzazione concretamente posseduta» e «l’importante esperienza maturata nell’amministrazione universitaria». In una nota dell’ateneo, invece, si legge: «Questo importante incarico rappresenta un significativo riconoscimento personale e per la sua attività accademico-istituzionale, ma testimonia e conferma anche la qualità e la solidità scientifica delle attività di ricerca in ambito biomedico sviluppate all’Unimol». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ministero della Salute, Luca Brunese Esperto per la ricerca biomedica