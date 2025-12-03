Minions star del cinema novità sul film

ritorno deiminions: il nuovo capitolo pronto a conquistare le sale hollywoodiane. Il 2026 si prospetta come un anno ricco di novità e grandi produzioni per Universal Pictures, che amplia il proprio catalogo con una serie di titoli strategici destinati a catturare l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Un ruolo di spicco sarà ricoperto dal tanto atteso Minions 3, terzo capitolo di una delle saghe animate più ammirate degli ultimi anni, previsto nelle sale italiane per il 1° luglio 2026. Questa produzione promette di portare i protagonisti gialli in un viaggio attraverso diverse epoche storiche, con scenari inaspettati e immaginari innovativi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

