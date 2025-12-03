Mind cosa bolle in pentola nel distretto dell' innovazione di Milano

Progetti flagship in rampa di lancio, nuovi ingressi tra i partner ma anche una maggior apertura a chi nel distretto non c'è. Sono i piani della rete di imprese di Federated Innovation @ Mind per il 2026.

