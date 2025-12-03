Mille dollari per ogni neonato | cosa prevede il piano Trump Accounts
Un versamento di 1.000 dollari su un conto personale per ogni neonato americano, a partire dal 2025 e fino al 2028: è il cuore dell’iniziativa “Trump Accounts”, proposta rilanciata dal presidente degli Stati Uniti. L’obiettivo è offrire a ogni nuovo cittadino un piccolo capitale da far crescere nel tempo, come primo passo verso una maggiore autonomia economica in età adulta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cosa si può comprare con mille miliardi di dollari? A tanto ammonta il maxi-compenso approvato da #Tesla per l’amministratore delegato dell’azienda, #ElonMusk. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com Vai su Facebook
Arrivano i conti Trump. L’annuncio del presidente Usa: «Mille dollari una tantum per ogni neonato americano dal 2025 al 2029» - Ecco come si possono chiedere e quanti versamenti si possono fare L'articolo Arrivano i conti Trump. Da msn.com
Trump vuole regalare a ogni neonato americano un fondo da 1.000 dollari. Funzionerà? - La proposta inserita nel «Big, Beautiful Bill» prevede l’istituzione di conti di investimento fiscalmente agevolati destinati ai neonati. Riporta milanofinanza.it