Milinkovic-Savic scherza sul rigore tirato in Napoli-Cagliari | L’ho fatto meglio di lui…

Spazionapoli.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rigore parato, quello decisivo contro Lovumbo, ma anche un rigore segnato: la simpatica serata di Vanja Milinkovic-Savic che è stato grande protagonista al Maradona nella vittoria degli azzurri contro il Cagliari. Il Napoli accede ai quarti di finale della competizione, affronterà la vincente tra Fiorentina e Como e si proietta al prossimo ed importante match di campionato contro la Juventus. Proprio l’ex portiere del Torino ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Napoli-Cagliari, le parole nel post partita di Milinkovic-Savic. Il portiere del Napoli ha ovviamente parlato del rigore segnato contro il Cagliari, scherzando con il compagno di squadra Buongiorno: “L’importante è che l’ho tirata dentro, poi come l’ho tirata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

