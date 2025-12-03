Milinkovic-Savic rigorista? Se l’abbiamo inserito… | Conte svela tutto dopo Napoli-Cagliari

Parata dal dischetto e gol segnato dal dischetto: la partita di Milinkvoic-Savic è stata contraddistinta da emozioni particolari, come quella del calcio di rigore messo a segno durante la partita col Cagliari. Anche Antonio Conte, nel post partita, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, soffermandosi proprio su quella che è stata la prestazione del portiere azzurro e su quelle che sono state le emozioni del match. Napoli-Cagliari, Conte sul rigore di Milinkovic-Savic. E cosi ai microfoni di Sportmediaset le parole dell’allenatore del Napoli ha parlato proprio di Milinkovic-Savic: “Se l’abbiamo inserito come settimo rigorista è perché conoscevamo le sue qualità da rigorista, è stato molto bravo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

