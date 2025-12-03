Milinkovic Savic | Non mi alleno a tirare i rigori ma il mio era più bello di quello di Buongiorno
Il portieri del Napoli, Milinkovic Savic e il difensore Alessandro Buongiorno hanno risposto alle domande di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia con tra il Cagliari Buongiorno: «I rigori sono sempre difficili da affrontare e siamo contenti di aver vinto» Avevi mai vissuto 10 rigori? Vanja: « 10 rigori non li avevo mai vissuti ed è una cosa strana». Come calci i rigori «L’importante è che entrata, era più bella rispetto alla sua (scherza con Buongiorno)» Ti alleni anche a tirarli? Vanja: «No. Mi alleno solo per pararli» Quanto peso hanno i rigori? Buongiorno: «Pesava tanto, sono andato sul dischetto senza pensare» Il gol subito? Vanja: «Penso che è stata un’occasione sfortunata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Milinkovic Savic: «Non mi alleno a tirare i rigori, ma il mio era più bello di quello di Buongiorno» Vanja a Mediaset: «10 rigori non li avevo mai vissuti ed è una cosa strana». https://www.ilnapolista.it/2025/12/milinkovic-savic-non-mi-alleno-a-tirare-i-rigori-ma-il- - facebook.com Vai su Facebook
-: un leone in ?g?a?b?b?i?a? ? tribuna Incontenibile all'errore di Cristante e ai passaggi sbagliati, poi reagisce così al salvataggio di Milinkovic-Savic @DavideBernardi6 BordoCam #RomaNapoli è disponibile ora su #DAZN! #Ga Vai su X
Napoli-Cagliari, Buongiorno e Milinkovic-Savic: «Fondamentale passare il turno» - Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia appena disputato allo stadio Maradona e conclusosi in favore degli azzurri solo dopo i calci di ... Scrive msn.com
Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: Ambrosino e Lucca in avanti e Vergara a centrocampo (Sky Sport) - Cagliari di Coppa Italia: probabili formazioni, otto cambi per Conte, novità in attacco e rientri importanti per Pisacane. Come scrive ilnapolista.it
Milinkovic e Coco: le gambe al Torino, la testa al mercato - Sulle tribune del centro sportivo di Prato allo Stelvio questo è diventato il tormentone tra i tifosi prima di ogni sessione di allenamento. tuttosport.com scrive
Torino, chieste informazioni dal Leeds per Milinkovic-Savic - L’argomento è stato il portiere Milinkovic Savic, per il quale il club inglese ha chiesto informazioni. Si legge su gianlucadimarzio.com
Milinkovic-Savic: "Interesse del Napoli a marzo. Non mi sento secondo, a Conte non potevo dire no" - Il fatto che il Napoli giochi la Champions ha inciso molto sulla mia scelta. Scrive corrieredellosport.it
Napoli, in chiusura Milinkovic-Savic. Ngonge in prestito al Torino - Non si ferma il mercato del Napoli: in chiusura l’arrivo di Milinkovic Savic dal Torino, che a sua volta accoglierà Ngonge in prestito Attesa tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 la definizione della ... Lo riporta gianlucadimarzio.com