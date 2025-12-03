Milinkovic Savic | Non mi alleno a tirare i rigori ma il mio era più bello di quello di Buongiorno

Il portieri del Napoli, Milinkovic Savic e il difensore Alessandro Buongiorno hanno risposto alle domande di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia con tra il Cagliari Buongiorno: «I rigori sono sempre difficili da affrontare e siamo contenti di aver vinto» Avevi mai vissuto 10 rigori? Vanja: « 10 rigori non li avevo mai vissuti ed è una cosa strana». Come calci i rigori «L’importante è che entrata, era più bella rispetto alla sua (scherza con Buongiorno)» Ti alleni anche a tirarli? Vanja: «No. Mi alleno solo per pararli» Quanto peso hanno i rigori? Buongiorno: «Pesava tanto, sono andato sul dischetto senza pensare» Il gol subito? Vanja: «Penso che è stata un’occasione sfortunata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

