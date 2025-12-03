Miley Cyrus si sposa | chi è il fidanzato Maxx Morando

La love story tra Miley Cyrus e Maxx Morando si fa seria: la cantante 33enne si è presentata sul red carpet della première di Avatar: Fire and Ash con il fidanzato musicista e un anello di diamanti al dito, scatenando i rumor su un imminente matrimonio. Cyrus e Morando, che ha 27 anni, stanno insieme dal 2021. Il primo avvistamento insieme risale a dicembre nel backstage dello speciale natalizio della cantante sulla Nbc, cui lui ha collaborato, e qualche mese dopo, ad aprile, la coppia è stata fotografata mentre si scambiava un bacio appassionato per le strade di West Hollywood. GUARDA LE FOTO Lo stile di Miley Cyrus attraverso 5 fasi iconiche. 🔗 Leggi su Amica.it

