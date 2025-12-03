Miley Cyrus e Maxx Morando matrimonio in vista

La pop star si è presentata alla premiere di Avatar 3 sfoggiando un anello di fidanzamento in oro giallo e diamanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Miley Cyrus e Maxx Morando, matrimonio in vista

Approfondisci con queste news

