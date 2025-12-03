Milano solo nell' ultimo anno 824 attività hanno chiuso per sempre

I conti che a fine anno non tornano, gli affitti esorbitanti, le spese di gestione. Milano - quella operosa, fatta di piccoli imprenditori e commercianti - continua a perdere pezzi: solo nell'ultimo anno 824 attività hanno chiuso per sempre. A farne le spese sono i piccoli negozi a conduzione familiare, ormai introvabili in molte zone della città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, solo nell'ultimo anno 824 attività hanno chiuso per sempre

Leggi anche questi approfondimenti

Sky tg24. . I pm di Milano confermano le accuse di omicidio stradale per l’amico di Ramy Elgaml e per uno dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento. È quanto emerge dal nuovo avviso di conclusione delle indagini, notificato oggi, sulla morte del 19enne. Ra - facebook.com Vai su Facebook

Il pm di Milano nell'atto di perquisizione dell'indagine sulla scalata a Mediobanca: "Non è spiegabile, se non nel senso di voler pilotare l'attività di dismissione, l'affidamento' di un anno fa, del ruolo di bookrunner unico a Banca Akros". #ANSA Vai su X

A Milano nell'ultimo anno +3% di passeggeri in metropolitana - A Milano nell'ultimo anno c'è stato un aumento di passeggeri sulle linee metropolitane, del +3% rispetto al 2024, anche grazie all'apertura dell'intera linea della M4. Segnala msn.com

Milano risale nella top ten in Italia per qualità della vita, ma è fanalino di coda per disuguaglianze e sicurezza - La città sale nella classifica generale del Sole 24 Ore e domina su reddito, affari e consumi. affaritaliani.it scrive

Milano cede lo scettro a Londra ma resta tra le capitali mondiali della moda - Nell’ultimo anno la stabilità nei canoni di locazione a Milano in Via Montenapoleone, ha fatto scendere la città al secondo posto nel podio della classifica globale, dopo New Bond Street a Londra. Riporta msn.com

Milano ottava nella classifica per la qualità della vita in Italia: sale per affari, ricchezza e consumi, ma è penultima per sicurezza - Il dossier del Sole 24 Ore: il capoluogo lombardo brilla per benessere, istruzione e cultura, ma è in fondo alla classifica per quanto riguarda le rapine in strada e la percezione di insicurezza ... Lo riporta milano.corriere.it