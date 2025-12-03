Milano Rho apre le porte | il Mondiale Under 20 di hockey testa il ghiaccio olimpico
La Milano Rho Ice Hockey Arena si prepara ad accogliere le giovani stelle dell’ hockey internazionale. Dall’8 al 14 dicembre, i padiglioni della Fiera di Rho trasformati in impianto sportivo ospiteranno il Campionato Mondiale Under 20 di Prima Divisione Gruppo B della International Ice Hockey Federation. Sei nazionali – Italia, Ungheria, Giappone, Estonia, Polonia e Lituania – si sfideranno in un appuntamento cruciale sulla Road to 26, che conduce dritti ai Giochi di Milano Cortina 2026. Un test event verso le Olimpiadi. L’impianto rappresenta uno degli esempi più innovativi di riconversione degli spazi fieristici in strutture sportive, parte integrante del Milano Ice Park insieme allo stadio di pattinaggio di velocità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Eventi 2026, la città svela le novità a Milano: apre un nuovo sotterraneo delle Mura e arriva il biglietto unico dei musei. Confermati alcuni eventi ormai diventati iconici. Nuovi claim per la promozione fra cui ‘Lucca, dove il garbo è di casa’ - facebook.com Vai su Facebook
Borsa: Milano apre a +0,21%, bene Campari e Generali, giù Mps. Acquisti anche sulla Popolare di Sondrio #ANSA Vai su X
Milano AutoClassica 2025 apre le porte all’amore per le storiche e ai collezionisti di domani - Dal 21 al 23 novembre a Milano AutoClassica 2025: auto d’epoca, supercar, aree dedicate ai giovani e grandi anniversari. Da quotidianomotori.com
Milano-Cortina: a Fieramilano Rho apre il primo Infopoint - Rho il primo punto informativo dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Scrive ansa.it
A Rho Fiera apre la «casa del ghiaccio»: campi e pista di 400 metri per Milano Ice Park (che si può trasformare) - Francisi: «È lo spazio coperto più grande sul territorio, con la possibilità di ospitare oltre 30 mila persone in piedi e 12 mila sedute. Si legge su msn.com
Olimpiadi invernali, in Fiera Milano apre l'infopoint - A poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nel polo espositivo espositivo di Fiera Milano Rho è stato aperto il primo punto informativo ... Come scrive ilgiornale.it
"Archivi Aperti 2025": Fondazione Fiera Milano mette in mostra oltre 500mila foto storiche - 00 porte aperte all’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano, che offrirà ai cittadini la possibilità di godere del chilometro di documenti e delle oltre ... Riporta affaritaliani.it