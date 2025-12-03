Milano ha sconfitto l’OK Zeleznicar Lajkovac con un netto 3-0 (25-20; 25-15; 25-22) e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo l’affermazione di settimana scorsa per 3-0 contro l’Olympiacos, la formazione meneghina ha firmato il bis nella massima competizione europea, regolando la poco quotata compagine serba a domicilio. Il Vero Volley si è così issato al comando del gruppo C con due successi (6 punti), davanti all’Eczacibasi Istanbul (una vittoria, quattro punti) e all’Olympiacos (un’affermazione due punti), mentre il Lajkovac resta al palo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano liquida il Lajkovac e allunga in Champions League: turnover ampissimo, Pietrini e Sartori promosse