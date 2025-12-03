Milano e Scandicci concedono il bis in Champions | vittorie preziose in Serbia e Francia

Vero Volley travolgente a Lajkovac, le toscane (Skinner 23 punti) soffrono più del dovuto col Le Cannet, ma alla fine tornano con 3 punti importanti per la vetta del girone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

