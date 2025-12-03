Milano e Scandicci concedono il bis in Champions | vittorie preziose in Serbia e Francia
Vero Volley travolgente a Lajkovac, le toscane (Skinner 23 punti) soffrono più del dovuto col Le Cannet, ma alla fine tornano con 3 punti importanti per la vetta del girone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
12h Zeren x Lks Lodz 13:30 Lublin x Gdansk 15h Zeleznicar x Milano 16h Belchatow x Zawiercie Volero x Scandicci 16:30 Grotta x Perugia Piacenza x Padova Trento x Modena Verona x Cisterna 16:45 Monza x Lube 18:30 Mt. Carmelo x Sesi 19h JF x Min Vai su X
? #Coppeeuropee Milano e Scandicci in trasferta, Chieri punta gli ottavi. A Vallefoglia serve l'impresa contro l'AEK Atena Meneghine in Serbia contro il Lajkovac, toscane in Francia dal Le Cannet. Dopo il netto successo dell'andata, le collinari ospitano l - facebook.com Vai su Facebook
Milano e Scandicci concedono il bis in Champions: vittorie preziose in Serbia e Francia - Vero Volley travolgente a Lajkovac, le toscane (Skinner 23 punti) soffrono più del dovuto col Le Cannet, ma alla fine tornano con 3 punti importanti per la vetta del girone ... Si legge su gazzetta.it
Milano ipoteca la finale scudetto con super Egonu: Scandicci perde anche gara 2 - Grandi colpi, equilibrio e spettacolo, questo ci si attende da una semifinale scudetto degna di questo nome. Secondo gazzetta.it