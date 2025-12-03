Milano Cortina la Fiamma a Roma Inizia il viaggio di Paltrinieri

AGI - Ancora poche ore e la Fiamma accesa ad Olimpia, uno dei simboli per eccellenza delle Olimpiadi, sarà in Italia. Dopo il percorso ellenico la Fiamma che darà il via ufficiale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina arriverà nella Capitale per una tre giorni tutta romana. Lo sbarco nel territorio italiano è previsto nel pomeriggio all'aeroporto di Roma Fiumicino per poi arrivare alle 18 al Palazzo del Quirinale accompagnata dal presidente del Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, dal presidente e dal segretario Generale del CONI, Luciano Buonfiglio e Carlo Mornati.

