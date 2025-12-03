Milano aveva droga e armi in hotel | arrestato spacciatore in zona Comasina

Milano, 3 dicembre 2025 – Sul letto della sua stanza d'hotel aveva una mitraglietta Thompson e una pistola modificata, oltre a diverse munizioni. Ma anche 356 grammi di shaboo, 113 grammi di ketamina, 76 grammi di ghb e 5 grammi di marijuana. È stato arrestato così un 36enne cinese su cui pendeva un divieto di dimora, a seguito di un controllo svolto questa notte intorno alle 3 dalla Volante Comasina in via Senigallia 6 a Milano. Gli agenti, insospettiti dal soggetto, hanno proceduto a una perquisizione. Una volta notato una tessera per l'accesso della stanza dell'hotel, sono entrati e hanno scoperto le armi e la droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, aveva droga e armi in hotel: arrestato spacciatore in zona Comasina

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rocco Basilico lascia EssilorLuxottica. Aveva portato Mark Zuckerberg a Milano per l’accordo con Meta. Il titolo perde oltre il 3% Vai su X

In pieno centro a Milano una ragazza di 24 anni è stata violentata da un 22enne che aveva appena conosciuto in un locale. Bloccato dai bodyguard, è stato denunciato a piede libero e sarà sentito dagli inquirenti - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri inseguono Tir sospetto in centro a Milano: era pieno di armi e droga, 4 arrestati – VIDEO - I carabinieri hanno inseguito un Tir sospetto che ha attraversato il centro di Milano e li ha condotti fino alla provincia di Bergamo, dove il blitz ha ... Da ilnotiziario.net

Il tir spagnolo col carico di hashish. Nel doppio fondo 258 chili di droga. Sequestrate anche armi e manette - Il ritrovamento di pistole e magliette con la scritta "Polizia" fanno pensare a una rapina da piani ... Lo riporta msn.com

Milano, scoperti trecento chili di droga: erano su un camion proveniente dalla Spagna, quattro arresti - I carabinieri si sono insospettiti per la targa del tir, proveniente da Alicante, e lo hanno seguito fino a un capannone dismesso nella Bergamasca, dove hanno bloccato i trafficanti ... Come scrive msn.com

Coppia nasconde cocaina e revolver nella stanza di un hotel a Milano - Nella loro stanza, gli agenti delle volanti hanno trovato 40 grammi di cocaina, un ... Come scrive milanotoday.it

Il trapper Hani Bling arrestato per droga - Venerdì la Polizia gli ha trovato in casa mezzo chilo di sostanze stupefacenti ... rainews.it scrive

Milano, in un tir spagnolo nascosti 258 chili di hashish - Il veicolo pesante seguito da Milano sino nella provincia di Bergamo dove è scattato il blitz ... Lo riporta ilgiorno.it