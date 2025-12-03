Milano aveva droga e armi in hotel | arrestato spacciatore in zona Comasina

Ilgiorno.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 3 dicembre 2025 – Sul letto della sua stanza d'hotel aveva una mitraglietta Thompson e una pistola modificata, oltre a diverse munizioni. Ma anche 356 grammi di shaboo, 113 grammi di ketamina, 76 grammi di ghb e 5 grammi di marijuana. È stato arrestato così un 36enne cinese su cui pendeva un divieto di dimora, a seguito di un controllo svolto questa notte intorno alle 3 dalla Volante Comasina in via Senigallia 6 a Milano. Gli agenti, insospettiti dal soggetto, hanno proceduto a una perquisizione. Una volta notato una tessera per l'accesso della stanza dell'hotel, sono entrati e hanno scoperto le armi e la droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano aveva droga e armi in hotel arrestato spacciatore in zona comasina

© Ilgiorno.it - Milano, aveva droga e armi in hotel: arrestato spacciatore in zona Comasina

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano aveva droga armiCarabinieri inseguono Tir sospetto in centro a Milano: era pieno di armi e droga, 4 arrestati – VIDEO - I carabinieri hanno inseguito un Tir sospetto che ha attraversato il centro di Milano e li ha condotti fino alla provincia di Bergamo, dove il blitz ha ... Da ilnotiziario.net

milano aveva droga armiIl tir spagnolo col carico di hashish. Nel doppio fondo 258 chili di droga. Sequestrate anche armi e manette - Il ritrovamento di pistole e magliette con la scritta "Polizia" fanno pensare a una rapina da piani ... Lo riporta msn.com

Milano, scoperti trecento chili di droga: erano su un camion proveniente dalla Spagna, quattro arresti - I carabinieri si sono insospettiti per la targa del tir, proveniente da Alicante, e lo hanno seguito fino a un capannone dismesso nella Bergamasca, dove hanno bloccato i trafficanti ... Come scrive msn.com

milano aveva droga armiCoppia nasconde cocaina e revolver nella stanza di un hotel a Milano - Nella loro stanza, gli agenti delle volanti hanno trovato 40 grammi di cocaina, un ... Come scrive milanotoday.it

milano aveva droga armiIl trapper Hani Bling arrestato per droga - Venerdì la Polizia gli ha trovato in casa mezzo chilo di sostanze stupefacenti ... rainews.it scrive

milano aveva droga armiMilano, in un tir spagnolo nascosti 258 chili di hashish - Il veicolo pesante seguito da Milano sino nella provincia di Bergamo dove è scattato il blitz ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Aveva Droga Armi