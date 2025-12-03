Milano arrestato 32enne che nascondeva 72 kg di esplosivo in un box | a cosa dovevano servire gli ordigni

Notizie.virgilio.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Milano un 32enne per spaccio e detenzione di esplosivi: sequestrati droga, denaro e materiale pirotecnico in zona Barona. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

milano arrestato 32enne che nascondeva 72 kg di esplosivo in un box a cosa dovevano servire gli ordigni

© Notizie.virgilio.it - Milano, arrestato 32enne che nascondeva 72 kg di esplosivo in un box: a cosa dovevano servire gli ordigni

Approfondisci con queste news

milano arrestato 32enne nascondevaMilano, arrestato 32enne che nascondeva 72 kg di esplosivo in un box: a cosa dovevano servire gli ordigni - Arrestato a Milano un 32enne per spaccio e detenzione di esplosivi: sequestrati droga, denaro e materiale pirotecnico in zona Barona. Lo riporta virgilio.it

milano arrestato 32enne nascondevaDroga e "botti" illegali per 72 chili, arrestato un 32enne a Milano - In casa aveva 130 batterie pirotecniche, per un peso di 72 chilogrammi, e 249 petardi artigianali. Segnala notizie.tiscali.it

Milano, aveva nel box droga e fuochi pirotecnici: arrestato un 32enne in zona Barona - L'uomo, in passato arrestato per spaccio, è ora indagato per detenzione di droga e di fuochi pirotecnici e per omessa denuncia. msn.com scrive

milano arrestato 32enne nascondevaMilano, apre la camera dell'hotel per cercare il passaporto ma dimentica di nascondere mitraglietta, pistola e 100 mila euro di droga: arrestato - Alla richiesta di documenti, si è fatto accompagnare in camera: lì i poliziotti hanno notato le armi e i sacchetti con ... Da msn.com

milano arrestato 32enne nascondevaCoppia nasconde cocaina e revolver nella stanza di un hotel a Milano - Nella loro stanza, gli agenti delle volanti hanno trovato 40 grammi di cocaina, un ... Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Arrestato 32enne Nascondeva