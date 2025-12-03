Milan Primavera operazione riuscita per il giovane La Mantia | il comunicato
Arrivano Buone notizie per quanto riguarda il giovane Simon La Mantia. Il talentoso centrocampista del Milan Primavera si è operato in giornata: ecco l'esito dell'intervento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, La Mantia sottoposto a intervento chirurgico al crociato anteriore - AC Milan comunica che il calciatore della Primavera Simon La Mantia è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ... Segnala milannews.it
Milan Primavera, operato Simon La Mantia: intervento riuscito, il comunicato della Società - Il Milan attraverso il suo canale ufficiale comunica che l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il centrocampista della Primavera classe 2008 Simon La Mantia è perfettamente riuscito. Da msn.com