Milan Games Week & Cartoomics 2025 è stata da record ecco le date della prossima edizione

Milan Games Week & Cartoomics 2025, il grande evento dedicato al mondo dei videogame, fumetti, giochi, collezionabili, musica e cultura pop, prodotto e organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, non ha solo confermato le aspettative, ma è riuscito a superare i numeri da record raggiunti lo scorso anno: tutte le tre giornate hanno, infatti, registrato incremento di pubblico per un totale di oltre 130 mila visitatori. Un risultato eccezionale che rende MGWCMX un vero punto di riferimento culturale, in grado di attirare un pubblico sempre più variegato e capace di crescere in modo esponenziale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Milan Games Week & Cartoomics 2025 è stata da record, ecco le date della prossima edizione

