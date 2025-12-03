Milan Chukwueze rinato | Penso che mi stia ritrovando L’allenatore crede in me
Intervistato dai microfoni del club nel post partita contro il City, Chukwueze, in prestito al Fulham dal Milan, ha rilasciato delle parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Samuel Chukwueze decisivo al Fulham: due assist fondamentali per vincere contro Sunderland e Tottenham e due gol a Donnarumma contro il Manchester City nelle ultime tre gare di Premier League. Un momento d’oro per un giocatore che il Milan non è m - facebook.com Vai su Facebook
Milan rooting for Fulham to trigger the Chukwueze option so they can reinvest in their squad. #FFC #Transfers #TransferNews #PremierLeague Vai su X
Chukwueze: 'Il Milan è un sogno. Non posso fargli perdere tempo, devo vincere la Coppa d'Africa' - L'esterno offensivo del Milan Samuel Chukwueze ha parlato dal ritiro della sua Nigeria che sabato sera affronterà il Camerun in Coppa d'Africa. Lo riporta calciomercato.com
Milan: scambio con Chukwueze, nuovo bomber per Allegri - Vlahovic è sicuramente il profilo in pole position, ma attenzione alla sorpresa dalla Turchia Il Milan si prepara alle due amichevoli prima ... Riporta calciomercato.it
Milan, obiettivo Chukwueze. Il nigeriano sul mercato: "Non leggo ciò che scrivono sui social" - Nessun riferimento ai rossoneri nell'intervista, mentre circa un accostamento al Real Madrid ecco ... Secondo m.tuttomercatoweb.com
Milan, Chukwueze svela lo spettacolare resort in Australia - L'hotel che ospita la squadra è in una zona incantevole come mostra l'esterno nigeriano sui social. Scrive corrieredellosport.it
Calciomercato Milan News/ Chukwueze ai saluti, arriva un giovane dalla Premier? - Calciomercato Milan News: con la cessione di Samuel Chukwueze i rossoneri potrebbero fiondarsi su Amad Diallo del Manchester United. Scrive ilsussidiario.net
Calciomercato Milan News/ Chukwueze spinge per la Premier, Allegri vuole solo Rabiot (27 agosto 2025) - Il calciomercato Milan in quest’ultima settimana si dividerà tra le ultime cessioni dei giocatori considerati esuberi da parte del tecnico così da finanziare poi gli ultimi acquisti richiesti da ... Lo riporta ilsussidiario.net