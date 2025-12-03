Microsoft valuta nuove funzioni IA per Xbox Game Pass | un sondaggio anticipa possibili novità

Un recente sondaggio inviato da Microsoft ad alcuni utenti selezionati ha sollevato un vivace dibattito nella community Xbox. Le domande, pubblicate da un utente su Reddit, mostrano infatti che l’azienda sta considerando seriamente l’introduzione di strumenti basati sull’ intelligenza artificiale all’interno del servizio Game Pass. Game Pass – Gamerbrain.net Il questionario propone diversi scenari su cui Microsoft sta riflettendo. Fra le funzioni elencate, una delle più rilevanti riguarda gli assistenti contestuali: un sistema pensato per aiutare i giocatori nei passaggi più impegnativi di un titolo, fornendo suggerimenti mirati durante l’avventura. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Microsoft valuta nuove funzioni IA per Xbox Game Pass: un sondaggio anticipa possibili novità

