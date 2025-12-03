una riflessione sulle dinamiche familiari in “oh. what. fun.”. Il film “ Oh. What. Fun. ” si concentra sulla figura di una madre che, sopraffatta dagli impegni e dalle responsabilità, decide di allontanarsi temporaneamente dalla famiglia durante il periodo natalizio. Basato su un racconto di Chandler Baker, il lungometraggio affronta tematiche legate al ruolo materno, alla crescita personale e alle relazioni familiari, offrendo una narrazione intrisa di empatia e realismo. la protagonista e il contesto narrativo. Michelle Pfeiffer interpreta Claire Clauster, una donna all’apparenza impeccabile e dedita alla famiglia, ma che si trova in un momento di forte stress e insoddisfazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Michelle Pfeiffer guida un cast di stelle in un emozionante omaggio alle mamme in oh what fun