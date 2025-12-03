Mi tierra world competition | primo posto per barrino francavillese e la sua partner

Brindisireport.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Grande emozione per il ballerino francavillese Manuel Vincenzo Chimienti, che insieme alla sua collega calabrese Francesca Sicilia, tornano a vincere una competizione internazionale denominata “Mi tierra world competition". Primo posto assoluto tra concorrenti professionisti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

