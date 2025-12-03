Mi hanno sequestrato vogliono uccidermi a Tor Sapienza gli agenti salvano 20enne con mani e piedi legati

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Locale lo hanno trovato con mani e piedi legati, seminudo e a piedi scalzi, che chiedeva aiuto. "Mi hanno rapito e vogliono uccidermi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

hanno sequestrato vogliono uccidermi“Mi hanno sequestrato, vogliono uccidermi”, a Tor Sapienza gli agenti salvano 20enne con mani e piedi legati - Gli agenti della Locale lo hanno trovato con mani e piedi legati, seminudo e a piedi scalzi, che chiedeva aiuto ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Hanno Sequestrato Vogliono Uccidermi