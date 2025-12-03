Mi fai vibrare esco con te Uomini e Donne | è coppia lasciano lo studio insieme
“Mi fai vibrare tutto, ecco con te”. Annuncio col botto a Uomini e Donne. La puntata del 3 dicembre ha regalato un momento particolarmente intenso quando Maria De Filippi ha invitato al centro dello studio una coppia molto chiacchierata. Il cavaliere ha preso la parola per primo, raccontando che la settimana appena trascorsa è stata impegnativa ma determinante per chiarire sentimenti e dinamiche. “È stata sicuramente una settimana impegnativa, ma alla fine è stata anche costruttiva perché tutto ha aiutato a conoscersi meglio nel bene e nel male. Meglio di così non può andare. Mi perdo completo nei suoi confronti”, ha detto lui, tra l’emozione generale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
