“ Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula”. Così, durante il Question Time alla Camera dei deputati, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini esordisce nella sua risposta all’interrrogazione parlamentare di Italia Viva sui rincari natalizi di voli, treni e carburanti, tema riguardante soprattutto studenti e lavoratori fuorisede in viaggio dal Nord al Sud. La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi aveva chiesto al governo quali iniziative urgenti intendesse assumere per contrastare possibili pratiche speculative, ricordando che i biglietti aerei “aumentano addirittura del 900%”, che i treni costano di più, che il carburante cresce e che molti cittadini rischiano di dover fare scalo all’estero per rientrare al Sud durante le festività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del suo vestito”: la battuta di Salvini alla deputata di Iv – Video