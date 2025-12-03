Mezza Maratona ‘Giuseppe Cerone’ San Miniato scalda i motori
San Miniato, 3 dicembre 2025 – San Miniato torna ad abbracciare la grande corsa con la 14ª edizione della Mezza Maratona “Giuseppe Cerone”, appuntamento nazionale FIDAL che negli anni si è affermato come uno degli eventi più attesi del panorama podistico toscano. Alle sue spalle, una storia costruita passo dopo passo grazie alla visione della Consulta dello Sport, del Comune e delle sette società podistiche del territorio, che nel 2011 unirono le forze per dare vita a una competizione destinata a crescere. Accanto alla mezza, che resta il cuore pulsante della manifestazione, il programma propone anche la 3ª edizione della competitiva sui 10 km, pensata per chi ama le distanze più veloci, e la 10ª marcia ludico-motoria del Tartufo Bianco, con percorsi da 3, 7 e 10 km che permettono a tutti – famiglie, appassionati della camminata, sportivi di ogni età – di vivere San Miniato nel pieno del suo fascino invernale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
