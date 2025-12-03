Metromare | non partono le corse del mattino servizio sospeso per due ore

Una mattinata di passione per i pendolari della Metromare. Le prime corse del mattino, già a partire dalle 5:00, sono state soppresse con centinaia di pendolari in attesa sulle banchine anche per più di un'ora. Il servizio, in pratica, è rimasto fermo per quasi due ore con pesanti conseguenze.

