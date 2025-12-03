Metro linea 1 limiti alla tratta per il malore di un passeggero

“Per il malore di un passeggero, dalle ore 13:35 limita la tratta fra Piscinola e Vanvitelli”, è la nota con la quale Anm comunica sui social le limitazioni alla linea 1 della metropolitana per i gravi problemi di salute occorsi a un passeggero. Inizialmente la limitazione riguardava l'intera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

