Meteo Roma del 03-12-2025 ore 19 | 15

meteo venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino c'è via tratti coperti specie sulle regioni di nord-ovest con isolate precipitazioni al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori in serata maltempo in transito su Lombardia Romagna e regioni di Nord Est con neve sui rilievi dei 1200-1300 m Quota neve in calo nella notte al centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana alto Lazio Maria Asciutto altrove in serata e nottata residue piogge sui settori cosiddetti Picco tirrenici con molte nubi in transito al sud Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise Puglia e Basilicata cieli irregolarmente nuvolosi altrove al pomeriggio ancora non velocità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori temperature rialzo Comunque Massimo stazionario dimissione da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 03-12-2025 ore 19:15

