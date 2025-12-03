Meteo | Previsioni per giovedì 4 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1864m. I venti saranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

