Meteo mercoledì | vortice Mediterraneo con maltempo e forti piogge

Correnti fresche e instabili di origine nord atlantica raggiungono il Mediterraneo con un fronte responsabile di un certo peggioramento oggi, mercoledì, su Nordovest e Sardegna. Contemporaneamente un’area depressionaria a sud dello Stivale sta pilotando un altro fronte in risalita verso il Sud Italia e determinerà un peggioramento sulle nostre regioni ioniche. Piogge e rovesci anche intensi risaliranno il basso Adriatico giovedì, con fenomeni a tratti temporaleschi ma in esaurimento in serata. Nel frattempo la perturbazione giunta mercoledì al Nordovest segnerà quasi il passo, distribuendo qualche pioggia fino a Lombardia, Toscana, Sardegna, localmente fin sulle coste tirreniche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

Le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 3 dicembre #meteo #Arpav Previsioni. Cielo in genere nuvoloso, ma con alcune schiarite; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli. Precipitazioni. In genere assenti, salvo occasionalmente qualche gocci - facebook.com Vai su Facebook

Meteo – Vortice freddo in isolamento sul Mediterraneo, maltempo invernale in Italia con piogge, temporali e neve - Affondo polare sul Mediterraneo con isolamento di un vortice freddo, maltempo invernale in Italia anche nei prossimi giorni ... Secondo centrometeoitaliano.it

Meteo: Prossimi Giorni, Vortice Mediterraneo in spostamento. Ecco quali Regioni saranno colpite dal Maltempo - VORTICE MEDITERRANEO IN SPOSTAMENTO: LE REGIONI COLPITE Dopo un Mercoledì 26 Novembre già decisamente instabile e durante il quale, ad aggravare una situazione meteorologica già compromessa, si inseri ... Lo riporta ilmeteo.it

Meteo: Vortice Mediterraneo nei Prossimi Giorni, torna anche la Neve; gli aggiornamenti - VORTICE MEDITERRANEO NEI PROSSIMI GIORNI Nei prossimi giorni, a partire da Mercoledì 26 Novembre, il vortice mediterraneo si collocherà sulle regioni del Centro, provocando su queste regioni nubi, pio ... Si legge su ilmeteo.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Italia ancora spaccata in due, tra anticiclone e vortice mediterraneo - Chiamiamola battaglia, braccio di ferro o più semplicemente un duro scontro: è quello che si verificherà nei prossimi giorni tra l’anticiclone che attualmente ancora protegge quasi tutta l’Italia e un ... Come scrive blitzquotidiano.it

Meteo Pasquetta, arrivano i temporali (ma solo su alcune regioni): ecco dove. Italia spaccata tra maltempo e caldo - Il vortice mediterraneo che si è formato si muoverà velocemente verso la Siculia e ... Si legge su corriereadriatico.it

Meteo settimanale: non bastava la pioggia, ora arriva anche un ciclone mediterraneo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni - Meteo settimanale: l'Italia si prepara ad affrontare una settimana all'insegna del maltempo, con piogge e forti temporali previsti su gran parte del territorio Secondo le ultime previsioni ... Riporta affaritaliani.it