Meteo Giuliacci freddo e gelo? No cosa succede l' 8 dicembre

Il prossimo weekend, quello del 6-7 dicembre, e la festa dell'Immacolata, l'8, non saranno all'insegna del freddo e del gelo. Lo rivela il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it. In quei giorni ci sarà un clima più mite grazie all’alta pressione che si allunga sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale. Le ultime nuvole verranno spostate dal Maestrale (da Nord-Ovest) in seguito all’allontanamento dell’ultimo ciclone. In particolare, la giornata di sabato 6 dicembre sarà caratterizzata principalmente da sole e stabilità su quasi tutte le regioni. Solo all’estremo Sud potranno esserci fenomeni residui che nel corso della giornata andranno ad esaurirsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, freddo e gelo? No, cosa succede l'8 dicembre

