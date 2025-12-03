Meta di Sorrento | Carabinieri arrestano pusher La droga nel vano della batteria
Meta di Sorrento, arrestato 24enne con 70 grammi di marijuana nascosta nell’auto.. E’ sera, siamo a Meta di Sorrento e i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento notano il 24enne D. R. a bordo della sua auto. Il 24enne è già noto ai carabinieri che decidono di controllarlo. Scatta la perquisizione è non c’è traccia di droga o altro sia nell’auto che addosso al ragazzo. I militari però vogliono approfondire il controllo e l’auto viene setacciata. La droga c’è. Rinvenuti e sequestrati 70 grammi di marijuana. Lo stupefacente – suddiviso in 15 involucri – era nascosto nel vano della batteria, sotto il cofano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
