Messina e il rischio frane il Comune avvia interventi di pulizia delle pareti rocciose

Il Comune è pronto a intervenire per la messa in sicurezza di Acqualadrone, Gesso, Cumia e Scoppo. Sono stati, infatti, ufficialmente consegnati i lavori alla ditta esecutrice Consoltek S.r.l.s. che si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 20%. Questi interventi rappresentano un'azione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

