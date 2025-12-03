Messa dell' incoronazione k317 di WA Mozart a Casciana Alta

Pisatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casciana Alta, presso la Chiesa di San Niccolò, via Mascagni n.6, l’8 dicembre 2025, alle ore 17,00, sarà eseguita la Messa Dell’Incoronzione K317 di W.A. Mozart con l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, la Corale Valdera, Soprano Roberta Ceccotti, Mezzosoprano Anastasia Boldyreva, Tenore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

messa dell incoronazione k317 di wa mozart a casciana alta

© Pisatoday.it - Messa dell'incoronazione k317 di W.A. Mozart a Casciana Alta

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Messa Incoronazione K317 Wa