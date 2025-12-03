Meret l’agente | Quando ha firmato sapeva dell’arrivo di un altro portiere Conte è stato chiaro

Ilnapolista.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tuttomercatoweb.com ha realizzato un’intervista a Federico Pastorello, agente – tra gli altri – di Alex Meret. Lo stesso portale online ha pubblicato un primo estratto della chiacchierata in cui il manager si sofferma sulla permanenza all’ombra del Vesuvio dell’ex Udinese. Meret ha accettato il rinnovo col club azzurro (fino al giugno 2027) ben consapevole dell’imminente arrivo di Milinkovic Savic. Leggi anche: Milinkovic-Savic è diventato un para-rigori col lavoro: prima del boom, su 12 rigori non ne aveva parato uno Le parole di Pastorello su Meret. Di seguito le dichiarazioni di Pastorello: «È stato tutto molto chiaro con il Napoli e soprattutto col mister. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

meret l8217agente quando ha firmato sapeva dell8217arrivo di un altro portiere conte 232 stato chiaro

© Ilnapolista.it - Meret, l’agente: «Quando ha firmato, sapeva dell’arrivo di un altro portiere. Conte è stato chiaro»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Meret L8217agente Ha Firmato