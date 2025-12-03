Mercato settimanale con un orario prolungato in vista del Natale
Anche in vista di queste festività natalizie è stato autorizzato l’orario prolungato per il mercato settimanale di Fondi. Una decisione presa dal sindaco Beniamino Maschietto che ha firmato l’apposita ordinanza che dispone proprio per le due domeniche consecutive che anticipano il Natale, la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
