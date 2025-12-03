In casa Napoli si avvicina sempre di più il mercato di gennaio: gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati e preparano l’assalto alla rivale per lo Scudetto, la Roma. Ormai è chiaro che l’obbiettivo principale del Napoli sarà di rinforzarsi a centrocampo, soprattutto visti gli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Proprio per questo il ds Manna sta sondando il terreno per tentare l’affondo per Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto con la Roma. Il Napoli prepara l’assalto a Pellegrini, ecco il piano. A fare il punto sulla trattativa tra il Napoli e la Roma per Lorenzo Pellegrini ci ha pensato Matteo Moretto che è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, ADL lo ruba alla rivale: si scalda l’affare per gennaio