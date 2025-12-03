Mercato | la Fortitudo inserisce De Vico già nel recupero di stasera contro Avellino Pistoia Sacripanti in panchina

Sport.quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia si presenterà lunedì prossimo all’ Unieuro Arena con una nuova guida tecnica. Stefano Sacripanti, per tutti Pino, è stato infatti scelto dalla compagine toscana per raddrizzare un inizio di stagione rivelatosi pieno di ostacoli. Prenderà il posto di Tommaso Della Rosa, al quale non è bastata l’ultima vittoria su Cento per salvare la panchina, dato che i ragionamenti sull’avvicendamento erano già in stato avanzato. Sacripanti debutterà dunque a Forlì, proprio dove lo scorso anno, di fatto, si interruppe la sua esperienza pesarese: rassegnò le dimissioni proprio prima della sfida del Palafiera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

mercato la fortitudo inserisce de vico gi224 nel recupero di stasera contro avellino pistoia sacripanti in panchina

© Sport.quotidiano.net - Mercato: la Fortitudo inserisce De Vico già nel recupero di stasera contro Avellino. Pistoia, Sacripanti in panchina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mercato fortitudo inserisce deMercato: la Fortitudo inserisce De Vico già nel recupero di stasera contro Avellino. Pistoia, Sacripanti in panchina - Il coach debutterà al Palafiera. Secondo sport.quotidiano.net

A2 - La Fortitudo Bologna ha tesserato Niccolò De Vico - Novità in casa Fortitudo Bologna: secondo quanto confermato a PB, è stato tesserato Niccolò De Vico. Scrive pianetabasket.com

mercato fortitudo inserisce deUFFICIALE – De Vico è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna - Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Niccolò De Vico. Da basketinside.com

A2 - Fortitudo, Caja: «De Vico? Vedremo come evolve la situazione» - Tra i temi quello riguardante Anumba, tra i migliori nella sconfitta a Cento: "Tra sosta ... pianetabasket.com scrive

Fortitudo, zero fretta sul mercato. Un milione il budget di Portaluppi - In attesa della coppia straniera, ’Save the Best for Last’ oppure un più italico lasciamo il meglio alla fine, la Fortitudo continua a muoversi sul mercato nazionale alla ricerca di ... Secondo ilrestodelcarlino.it

L’ultimo colpo di mercato della Fortitudo è Valerio Mazzola - L’ala/centro è reduce da 15 stagioni consecutive disputate nel massimo campionato italiano e ha accettato di scendere in serie A2 per garantire alla Effe leadership, carisma e grande esperienza ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Fortitudo Inserisce De