Mercato | la Fortitudo inserisce De Vico già nel recupero di stasera contro Avellino Pistoia Sacripanti in panchina

Pistoia si presenterà lunedì prossimo all’ Unieuro Arena con una nuova guida tecnica. Stefano Sacripanti, per tutti Pino, è stato infatti scelto dalla compagine toscana per raddrizzare un inizio di stagione rivelatosi pieno di ostacoli. Prenderà il posto di Tommaso Della Rosa, al quale non è bastata l’ultima vittoria su Cento per salvare la panchina, dato che i ragionamenti sull’avvicendamento erano già in stato avanzato. Sacripanti debutterà dunque a Forlì, proprio dove lo scorso anno, di fatto, si interruppe la sua esperienza pesarese: rassegnò le dimissioni proprio prima della sfida del Palafiera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato: la Fortitudo inserisce De Vico già nel recupero di stasera contro Avellino. Pistoia, Sacripanti in panchina

Mercato: la Fortitudo inserisce De Vico già nel recupero di stasera contro Avellino. Pistoia, Sacripanti in panchina - Il coach debutterà al Palafiera. Secondo sport.quotidiano.net

A2 - La Fortitudo Bologna ha tesserato Niccolò De Vico - Novità in casa Fortitudo Bologna: secondo quanto confermato a PB, è stato tesserato Niccolò De Vico. Scrive pianetabasket.com

UFFICIALE – De Vico è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna - Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Niccolò De Vico. Da basketinside.com

A2 - Fortitudo, Caja: «De Vico? Vedremo come evolve la situazione» - Tra i temi quello riguardante Anumba, tra i migliori nella sconfitta a Cento: "Tra sosta ... pianetabasket.com scrive

Fortitudo, zero fretta sul mercato. Un milione il budget di Portaluppi - In attesa della coppia straniera, ’Save the Best for Last’ oppure un più italico lasciamo il meglio alla fine, la Fortitudo continua a muoversi sul mercato nazionale alla ricerca di ... Secondo ilrestodelcarlino.it

L’ultimo colpo di mercato della Fortitudo è Valerio Mazzola - L’ala/centro è reduce da 15 stagioni consecutive disputate nel massimo campionato italiano e ha accettato di scendere in serie A2 per garantire alla Effe leadership, carisma e grande esperienza ... Si legge su ilrestodelcarlino.it