Mercato Juve duello con la Roma di Gasperini | prestito con obbligo Champions per l’attaccante La richiesta è di 30 milioni
Mercato Juve, Fabio Silva è il nome nuovo per l’attacco. La Vecchia Signora e la Roma offrono il prestito, il Borussia Dortmund chiede 30 milioni. Juventus e Roma potrebbero convergere sullo stesso obiettivo di calciomercato per rinforzare l’attacco a gennaio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, entrambi i club starebbero pensando a Fabio Silva, attaccante classe 2002 del Borussia Dortmund e della nazionale portoghese. L’interesse dei bianconeri è dettato dall’emergenza. Complice l’infortunio occorso a Dusan Vlahovic, la Juventus è intenzionata a fare un’offerta ai tedeschi per sopperire alla mancanza del suo centravanti titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
