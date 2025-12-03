Mercato Inter torna una vecchia fiamma di moda | possibile tentativo a gennaio?

Inter News 24 Mercato Inter, torna di moda un nome già seguito a lungo in estate. Possibile un tentativo già a gennaio? Vediamo di chi si tratta. L’ Inter continua la sua ricerca, iniziata la scorsa estate, per individuare un centrocampista dalle spiccate doti fisiche e muscolari. L’obiettivo è fornire all’allenatore Cristian Chivu un profilo ideale per implementare al meglio il suo calcio aggressivo. CALCIOMERCATO INTER: QUI LE ULTIME NOTIZIE DEL GIORNO Tra i nomi monitorati dai nerazzurri per il mercato di gennaio figura il mediano danese Morten Frendrup del Genoa. Tuttavia, come rivela La Gazzetta dello Sport, il vero desiderio della dirigenza è un profilo di ben altro livello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, torna una vecchia fiamma di moda: possibile tentativo a gennaio?

