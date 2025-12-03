Mercato Inter Palestra pista percorribile già a gennaio? Ausilio sogna il colpo ma l’Atalanta…

Inter News 24 Mercato Inter, Palestra pista percorribile già a gennaio? Ausilio sogna il colpo, ma l’Atalanta. Tutti gli ostacoli per l’esterno. Con l’apertura del mercato di gennaio ormai imminente, l’Inter sta pianificando movimenti mirati per rafforzare una rosa già di altissimo livello. Come riporta il Corriere della Sera, l’attenzione dei nerazzurri è focalizzata in particolare sulla corsia destra, dove è necessaria un’alternativa di prospettiva all’olandese Denzel Dumfries. La ricerca è motivata dalle prestazioni non del tutto convincenti del brasiliano Luis Henrique e dall’età avanzata di Matteo Darmian, jolly difensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Palestra pista percorribile già a gennaio? Ausilio sogna il colpo, ma l’Atalanta…

