Mercato Inter, la caccia al nuovo portiere si arricchisce di sorprese: Vicario resta un obiettivo, ma nella lista L’Inter ha iniziato a pianificare con largo anticipo il futuro della propria porta, consapevole che la prossima estate potrebbe segnare l’addio sia di Yann Sommer che di Martinez. La dirigenza nerazzurra ha già stilato una lista di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Inter, non c’è solo Vicario nella lista dei nerazzurri: per la porta c’è anche un nome clamoroso