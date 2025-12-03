Mercato Inter | Martínez spinge Vicario verso i nerazzurri

Da troppo tempo la porta dell’Inter non parla italiano. Bisogna tornare ai giorni in cui Francesco Toldo lasciò il posto a Julio Cesar per ritrovare un estremo difensore azzurro a difesa di San Siro. Poi una sequenza di nomi stranieri – Handanovic, Onana, Sommer – ha accompagnato l’ultimo ventennio nerazzurro. Ecco perché la pista Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham e vice Donnarumma in Nazionale, torna a sedurre il club. Profilo perfetto per colmare il vuoto tracciato dai grandi italiani del passato: da Sarti a Bordon, da Zenga a Pagliuca. Il segnale giusto potrebbe arrivare da un incastro internazionale: l’arrivo di Emiliano Martínez agli Spurs, un domino che libererebbe la porta e riaprirebbe la strada verso Milano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Mercato Inter: Martínez spinge Vicario verso i nerazzurri

