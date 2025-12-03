Inter News 24 Mercato Inter, il DS del Cagliari spiega che su Caprile ci sono club di Premier e conferma l’attenzione per Sebastiano Esposito. Ai microfoni di Sport Mediaset, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari e dirigente di grande esperienza nel calcio italiano, ha parlato del momento dei rossoblù e di due giocatori finiti nel mirino dell’ Inter: Elia Caprile, portiere classe 2001 ex Napoli, e Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 autore di una crescita evidente nelle ultime settimane. L’occasione era la sfida tra Napoli e Cagliari, ma Angelozzi non si è sottratto a una domanda sul mercato estivo, confermando come Caprile sia oggi uno dei profili più osservati a livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Angelozzi conferma l’interesse sul portiere e parla anche di Sebastiano Esposito! Le parole