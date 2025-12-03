Mercato in piazza Umberto Protestano gli ambulanti | Rivogliamo i nostri posti

Ancora irrisolto il problema dei banchi degli ambulanti in piazza Umberto a Castelnuovo. Confcommercio e la Federazione italiana venditori ambulanti (Fiva) di Confcommercio esprimono profonda perplessità e malcontento per la gestione delle richieste riguardanti il mercato cittadino del giovedì, in particolare per il mancato ripristino dei posteggi di piazza Umberto nelle posizioni originarie, regolarmente acquistate dagli operatori. La richiesta formale era stata protocollata il 17 settembre, con l’obiettivo di tutelare l’investimento degli imprenditori e mantenere la continuità del mercato tra via Vittorio Emanuele, via Farini e via Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it